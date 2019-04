Ärzte Zeitung online, 13.04.2019 1

Continentale BKK

Zwei BKKen kündigen für 2020 Fusion an

HAMBURG. Die BKK Henschel Plus und die Continentale BKK wollen Anfang kommenden Jahres fusionieren. Das haben die Verwaltungsräte beider Kassen beschlossen. Bereits im Mai starte die vorgeschaltete Kooperationsphase, hieß es. Die Fusionskasse soll Continentale BKK heißen und rund 90.000 Versicherte haben, 20.000 Versicherte stammen von der BKK Henschel Plus.

Der Zusatzbeitrag solle unverändert bei 1,1 Prozent bleiben. Sitz der neuen Kasse soll Hamburg sein. In Kassel, Sitz des kleineren Partners, sowie in Dortmund und Plettenberg werden Geschäftsstellen angesiedelt. Die rund 170 Arbeitsplätze an allen Standorten blieben langfristig erhalten, hieß es. (fst)

