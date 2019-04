Ärzte Zeitung online, 16.04.2019 1

DAK-Gesundheit

Millionen Arbeitnehmer suchtgefährdet

Jeder zehnte Beschäftigte in Deutschland hat einen riskanten Alkoholkonsum, berichtet die DAK-Gesundheit in ihrem neuen Report. Kassen-Chef Storm findet dies alarmierend.

Rund vier Millionen Beschäftigte haben einen riskanten Alkoholkonsum, so die DAK-Gesundheit. © McPHOTOf / blickwinkel / picture alliance

HAMBURG. Millionen Arbeitnehmer in Deutschland sind nach Angaben der DAK-Gesundheit suchtgefährdet. Ihr Krankenstand sei mit 7,6 Prozent doppelt so hoch wie der von Beschäftigten ohne Suchtprobleme, berichtet die Kasse bei der Vorstellung ihres Gesundheitsreport „Sucht 4.0“ am Dienstag.

Demnach hätten hochgerechnet vier Millionen Menschen einen riskanten Alkoholkonsum, das sei jeder zehnte Beschäftigte, so die DAK.

„Die hohe Zahl der Betroffenen ist alarmierend. Der riskante Umgang mit Alkohol bleibt ein zentrales Problem in unserer Gesellschaft, das auch gravierende Folgen in der Arbeitswelt hat“, sagte der Vorstandsvorsitzende der DAK-Gesundheit Andreas Storm laut einer Mitteilung. „Auf Grundlage der Ergebnisse brauchen wir eine breite gesellschaftliche Debatte zur Suchtproblematik“, forderte er.

Nach Angaben der Krankenkasse gibt es unter den Erwerbstätigen 6,5 Millionen Raucher, 400.000 Menschen mit Computerspielsucht sowie 160.000 Alkoholabhängige. (ths)

