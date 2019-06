Ärzte Zeitung online, 25.06.2019 1

AOK

Kasseler Stottertherapie erhält Versorgungspreis

BAD HOMBURG. Die AOK Hessen und das Institut der Kasseler Stottertherapie sind mit dem „dfg Award“ des Branchendiensts „Dienst für Gesellschaftspolitik“ in der Kategorie „Herausragende digitale Versorgungsmodelle im Gesundheitswesen“ ausgezeichnet worden.

Versicherte der AOK Hessen können ab dem vollendeten 12. Lebensjahr an einer computergestützten Gruppentherapie mit Einzeltherapieanteilen von zu Hause aus teilnehmen.

Dadurch würden weite Anfahrtswege oder eine Unterbringung am Therapieort vermieden, was einen leichteren Zugang schaffe, die Hemmschwelle senke und Therapietreue fördere, so die AOK.

In den vergangenen sieben Jahren hätten bereits rund 4000 Patienten teilgenommen. (bar)

