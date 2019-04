Ärzte Zeitung online, 10.04.2019 1

Pränataldiagnostik

Lauterbach fordert Rat der Weisen

BERLIN. Fragen von Zulassung und Erstattung von pränataldiagnostischen Testverfahren sollen in die Hände eines Expertengremiums gelegt werden. Diese Forderung will SPD-Fraktionsvize Professor Karl Lauterbach am Donnerstag dem Bundestag vorlegen.

Das Parlament diskutiert am Donnerstag fraktionsoffen über die Erstattungsfähigkeit vorgeburtlicher Bluttests zur Bestimmung des Down-Syndroms. Lauterbach macht darauf aufmerksam, dass weitere, deutlich problematischere Tests bereits vor der Tür stünden. (af)

