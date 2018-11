Ärzte Zeitung online, 09.11.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Finanzierung

Spahn will Pflege-Beitrag für Kinderlose erhöhen

Der Bundestag hat Weichenstellungen in der Pflege vorgenommen und das Pflegepersonalstärkungsgesetz beschlossen. Unterdessen fordert Bundesgesundheitsminister Spahn, dass Kinderlose mehr für die Pflege einzahlen sollen. Der Pflege-Bevollmächtigte der Regierung präsentiert einen ganz neuen Vorschlag.

In der Altenpflege fehlen viele Fachkräfte. © didesign / stock.adobe.com

BERLIN. Ein Milliardenpaket für mehr neue Stellen und bessere Arbeitsbedingungen soll die Personalnot in der Pflege lindern. Der Bundestag beschloss am Freitag das Pflegepersonalstärkungsgesetz.

Es ist ein Vorhaben von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), das unter anderem 13.000 zusätzliche Stellen in der Altenpflege vorsieht.

"Wir halten Wort. Mit der Verabschiedung des Pflege-Sofortprogramms lösen wir das Versprechen an alle Pflegekräfte in Deutschland ein, ihren Berufsalltag konkret zu verbessern", sagte Spahn. „Das Gesetz ist ein ganz wichtiges Zeichen für die Pflege in Deutschland und der größte Schritt in der Pflege seit 20 Jahren."

Gleichzeitig sei es nur ein Anfang. Er kündigte an, dass weitere Gesetze und Verbesserungen in der Pflege in der Zukunft folgen sollen.

Kassen sollen jede zusätzliche Pflegestelle bezahlen

Zum 1. Januar 2019 tritt das Programm in Kraft. Jede zusätzliche Pflegestelle in Krankenhäusern soll dann komplett von den Krankenkassen bezahlt werden. Kommen sollen auch Erleichterungen im Arbeitsalltag von Pflegekräften.

In der Alten- und Krankenpflege in Deutschland sind bundesweit rund 35.000 Stellen für Fachkräfte und Helfer unbesetzt.

Die Opposition kritisierte insbesondere, dass es noch kein Verfahren zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in Krankenhäusern gebe und die ambulante Pflege zu kurz käme. Außerdem sei die Besetzung der neuen Stellen noch ungeklärt.

„Personal, das gestärkt werden soll, muss erst einmal vorhanden sein“, sagte die pflegepolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Nicole Westig.

Sie forderte Spahn auf, ein Konzept vorzulegen, um mehr Pflegekräfte zu gewinnen.

Spahn will höheren Pflege-Beitrag für Kinderlose

Unterdessen brachte Jens Spahn eine neue Idee ins Spiel. Nach seinem Willen sollten Kinderlose merklich mehr in die Pflege- und Rentenversicherung einzahlen als Eltern.

Dies sei eine Gerechtigkeitsfrage, schreibt Spahn in einem Gastbeitrag für die Zeitungen der „Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft“ (Freitag).

„Im Umlagesystem bekommen die Alten das Geld von den Jungen – auch, wenn es die Kinder nur der Anderen sind.“ Er sage dies ganz bewusst als „selbst Kinderloser, der bereit ist, finanziell mehr zur Zukunftsfähigkeit des Systems beizutragen“.

Derzeit liegt der Beitragssatz zur Pflegeversicherung für Kinderlose bereits um 0,25 Prozentpunkte höher als für Versicherte mit Kindern. Dieses Grundprinzip sei richtig und vorbildlich, sagte der Bewerber um den CDU-Vorsitz.

Doch müssten die Dinge jetzt generationengerecht gestaltet werden, „sonst werden die immer weniger Jungen des übernächsten Jahrzehnts Wege finden, ihre finanzielle Überlastung abzuschütteln oder zu umgehen“.

Heil: Das ist eine schräge Idee

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat Spahns Forderung nach höheren Rentenbeiträgen für Kinderlose kritisiert.

„Es ist mehr als eine schräge Idee, Kinderlose zu bestrafen“, sagte Heil am Freitag laut einer Mitteilung seines Ministeriums. „Zumal die Kinderlosigkeit in vielen Fällen ungewollt ist.“

Es gehe ihm vielmehr darum, Familien zu unterstützen, so Heil. Für mehr Geld in der Rentenversicherung „sollten wir lieber über einen höheren Rentenversicherungsbeitrag für sehr reiche Menschen nachdenken.“

Unterstützung für pflegende Angehörige gefordert

Der Pflege-Bevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, macht sich dafür stark, dass pflegenden Angehörigen mit Fachpersonal unter die Arme gegriffen wird.

„Ich schlage vor, in der sozialen Pflegeversicherung einen Pflege-Co-Piloten in Form wiederholter aufsuchender Begleitung und Beratung zu verankern“, sagte Westerfellhaus der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Freitag).

Vorbild dafür sei „die bekannte und bewährte Beratung und Betreuung frischgebackener Eltern durch Hebammen“. Den Co-Piloten sollen laut Westerfellhaus die Kassen bezahlen.

Viele pflegende Angehörige in Deutschland fühlen sich überlastet und wollen mit der Pflege deshalb gern aufhören.

So stünden 185.000 Menschen, die heute Angehörige zu Hause pflegen, kurz davor, diesen Dienst einzustellen, geht aus dem am Donnerstag in Berlin präsentierten Pflegereport 2018 der Barmer hervor.

„Überforderte Angehörige brauchen wirksame Entlastung, bevor Pflegebedürftige Schaden nehmen“, mahnte Westerfellhaus. (dpa)

Wir haben den Beitrag aktualisiert am 09.11.2018 um 12:26 Uhr.

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich

Leserkommentare [1] [09.11.2018, 14:14:20] Dr.med. Elisabeth Grunwald Ist nicht ganz abwegig

Sehr oft verzichtet auch einer der Partner ganz oder teilweise auf Berufstaetigkeit, um die Mehrarbeit bei der Kindererziehung zu leisten. Das heisst, auch geringerer Verdienst als Paare ohne Kinder. Dabei ist es ohne Bedeutung ob freiwillig kinderlos oder nicht.

Dagegen kann man argumentieren, dass kinderlose Leute höhere Steuern bezahlen und damit Einrichtungen wie Krippen, Kindergärten und Schulen subventionieren.

Das ist aber nur ein Bruchteil der Kosten, die Eltern in ihre Kinder investieren. Diese Kinder pflegen die Alten und zahlen deren Rente.

Denke, eine Überlegung wäre es wert. Jedenfalls sollte das Ehegattensplitting für Paare ohne Kinder abgeschafft werden und in ein Familiensplitting umgewandelt werden, wobei nicht der Partner zählt sondern nur die Anzahl der Kinder.

zum Beitrag » Familien mit Kindern haben nicht nur einen wesentlich höheren Aufwand und hohe Kosten, um Kinder gross zuziehen.Sehr oft verzichtet auch einer der Partner ganz oder teilweise auf Berufstaetigkeit, um die Mehrarbeit bei der Kindererziehung zu leisten. Das heisst, auch geringerer Verdienst als Paare ohne Kinder. Dabei ist es ohne Bedeutung ob freiwillig kinderlos oder nicht.Dagegen kann man argumentieren, dass kinderlose Leute höhere Steuern bezahlen und damit Einrichtungen wie Krippen, Kindergärten und Schulen subventionieren.Das ist aber nur ein Bruchteil der Kosten, die Eltern in ihre Kinder investieren. Diese Kinder pflegen die Alten und zahlen deren Rente.Denke, eine Überlegung wäre es wert. Jedenfalls sollte das Ehegattensplitting für Paare ohne Kinder abgeschafft werden und in ein Familiensplitting umgewandelt werden, wobei nicht der Partner zählt sondern nur die Anzahl der Kinder.