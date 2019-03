Ärzte Zeitung, 13.03.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Fotowettbewerb

Pflegefotos sollen für den Beruf werben

HAMBURG. Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) sucht unter dem Motto "Mensch – Arbeit – Alter" fotografische Beiträge rund um die Pflege älterer Menschen. Zu gewinnen sind Preisgelder von insgesamt 22.000 Euro.

Die BGW setzt sich nach eigenen Angaben für gesunde Arbeitsbedingungen in der Pflege ein. Mit ihrem neuen Fotowettbewerb lädt sie zur Auseinandersetzung mit diesem Berufsfeld ein.

Die Fotografen sollen in ihren Bildern laut BGW zeigen, was Pflege ausmacht. Idealerweise würben die Werke in ihrer Grundaussage für gute Arbeitsbedingungen im Pflegeberuf, unterstrichen seine Bedeutung oder zeigten seine attraktiven Seiten.

Sie können aber auch unzureichende Zustände thematisieren. Pro Person kann wahlweise ein Einzelfoto oder eine Fotostrecke mit bis zu fünf Motiven eingereicht werden. (maw)

Informationen unter www.bgw-online.de/fotowettbewerb

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich