Pflegedienste

Mehr Hilfe für Kleinwüchsige

DURBACH. Kleinwüchsige wollen in Deutschland besser durch Pflegeversicherung und Pflegedienste unterstützt werden. „Pflegedienste sind häufig nicht auf die berufliche Situation sowie auf die Bedürfnisse kleinwüchsiger Menschen eingestellt“, sagte eine Sprecherin des Bundesselbsthilfeverbandes Kleinwüchsige Menschen nach dem Jahreskongress am Montag in Baden-Württemberg.

Bundesweit gibt es geschätzt etwa 100.000 kleinwüchsige Menschen.

Erwachsene mit einer Körpergröße von weniger als 1,50 Meter sollten als schwerbehindert eingestuft werden, so eine weitere Forderung des Verbands. (dpa)

Topics Schlagworte Pflege (5702)

