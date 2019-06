Ärzte Zeitung online, 18.06.2019 1

Führungskompetenz

Rheinland-Pfalz investiert in Mitarbeiterführung in Kliniken

MAINZ. Die rheinland-pfälzische Landesregierung unterstützt 25 Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen dabei, die Führungskompetenzen ihrer Leitungskräfte zu verbessern, um auf diesem Weg die Arbeitsbedingungen attraktiver zu machen. Darauf weist das dortige Gesundheitsministerium hin.

„Wir brauchen eine gute Führungs- und Unternehmenskultur, damit die Pflegekräfte länger gesund und motiviert im Beruf arbeiten“, sagte die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) bei der Auftaktveranstaltung des Projekts „Führung im Krankenhaus II“ am Montag in Mainz. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Krankenhausinstitut werden Führungskräfte in mitarbeiterorientierter Führung trainiert. (eb)

