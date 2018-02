Ärzte Zeitung online, 20.02.2018 1

Norden

Mehr Vorsorgeangebote für Familien bei AOK Nordost

ROSTOCK/POTSDAM. Die AOK Nordost will ihr Vorsorge- und Reha-Angebot für Familien mit besonderen Herausforderungen ausweiten. Kürzlich hat die Kasse das Pilotprojekt "Starke Familien mit Pfiff" (Pflege in Familien fördern) gestartet. Familien mit Kindern, die an einer Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitätsstörung leiden, erhalten darin einen dreiwöchigen Kuraufenthalt im ASB Therapiezentrum Graal-Müritz und eine spezielle Schulung.

Die Pfiff-Schulung soll den Eltern vermitteln, wie sie körperlich und psychisch fit bleiben und mit Stress im Alltag gelassen umgehen. Das Programm soll künftig in mehreren Vorsorge- und Rehaeinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg angeboten werden. (ami)