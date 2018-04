Ärzte Zeitung online, 25.04.2018 1

Alkoholprävention

BZgA startet neues Angebot in Schulen

KÖLN/BERLIN. Mit einem neuen Angebot zur Alkoholprävention in Schulen richtet sich die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) gezielt an Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren: Ab sofort ergänzt die "Voll Power-Schultour" die Präventionsangebote der BZgA-Jugendkampagne "Null Alkohol – Voll Power" und will die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen fördern.

Zentrales Element der "BZgA-Schultour" sind Mitmach-Workshops, in denen die Lebenskompetenzen von Schülern der Klassen 7 bis 9 gestärkt werden.

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, erläuterte mit Blick auf die Kampagne, dass Alkohol nach wie vor das am weitesten verbreitete Suchtmittel in Deutschland sei. (eb)

