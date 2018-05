Ärzte Zeitung online, 04.05.2018 1

Tag der Handhygiene

Zeigt her Eure Hände

Kommentar von Wolfgang van den Bergh

Es liegt in Eurer Hand – passender hätte das diesjährige Motto der WHO zum internationalen Tag der Handhygiene nicht gewählt werden können. Es klingt wie eine Binse: Das wichtigste und effektivste Mittel, um die Verbreitung von Infektionen zu verhindern, ist eine sorgsame Handhygiene.

Das gilt insbesondere für so sensible Bereiche wie Kliniken, Pflegeheime und andere Gesundheitseinrichtungen. Und dabei geht es nicht nur darum, den Fokus auf multiresistente Keime zu legen, wie jetzt die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie mitteilt. Denn der größte Teil der Infektionen in Kliniken wird nicht durch multiresistente, sondern durch nicht-resistente Erreger verursacht.

So sind 85 bis 90 Prozent der Sepsisfälle durch nicht-resistente Staphylococcus-aureus-Bakterien bedingt. Und: Sie verlaufen gleichermaßen schwer wie die durch MRSA verursachten. In Umfragen werden Personal- und Zeitmangel als Gründe für schlechte Handhygiene angegeben. Unter diesem Aspekt bekommt der Mangel an Pflegekräften eine völlig neue Dimension.

