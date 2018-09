Ärzte Zeitung online, 14.09.2018 1

Hambacher Forst

Ärzte zeigen sich solidarisch

MAINTAL. Der Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte (vdää) fordert den sofortigen Stopp der Räumungen im Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen. Die Polizei hat am Freitag mit der Räumung einer der größten Baumhaussiedlungen in dem Waldstück begonnen.

Der Energiekonzern RWE will im Herbst weite Teile des Waldes abholzen, um weiter Braunkohle baggern zu können. "Mit dem Wissen um die direkten Gesundheitsauswirkungen des Kohleabbaus wie zum Beispiel der Zunahme von Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen und resultierenden Todesfällen in den angrenzenden Siedlungen sowie dem Verlust der Lebensgrundlage von Millionen Menschen weltweit durch Klimaveränderungen ist der Gesundheitssektor verpflichtet, sich im Kampf gegen den Klimawandel zu positionieren und aktiv zu werden – auch für Gesundheitsgerechtigkeit", sagt der Vereinsvorsitzende, Allgemeinmediziner Michael Janßen. (eb)

