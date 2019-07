Ärzte Zeitung online, 23.07.2019 1

Prävention

FDA startet Kampagne gegen E-Dampf

WASHINGTON D.C. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat am Montag eine Kampagne mit TV-Werbung zur Aufklärung Jugendlicher über die Gefahren von E-Zigaretten begonnen.

Die „besorgniserregende Epidemie“ des Gebrauchs von E-Zigaretten unter Jugendlichen drohe, die Fortschritte der vergangenen Jahre im Kampf gegen das Rauchen von Kindern zu untergraben, heißt es in einer Mitteilung der FDA.

Jugendliche, die E-Zigaretten nutzten, fingen nach aktuellen Forschungsergebnissen häufiger an, auch „echte“ Zigaretten zu rauchen, heißt es weiter.

„Wir dürfen der nächsten Generation junger Menschen nicht erlauben, in die Abhängigkeit von Nikotin zu geraten“, so FDA-Mitarbeiter Ned Sharpless in der Mitteilung.

Die Spots zeigen Zaubertricks mit E-Zigaretten und echten Glimmstengeln: Einer der Slogans der Kampagne lautet daher „It‘s not magic, it‘s statistics“.

Schon seit September 2018 engagiert sich die FDA gegen E-Zigaretten, auch in sozialen Medien. Geplant für die Präventionskampagne sind auch Poster und Hintergrundinformationen. (ger)

