Masernschutzgesetz

Verbände mahnen mehr Zeit zur Impfaufklärung an

BERLIN. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) und der NAV-Virchow-Bund haben vor der ersten Lesung des Masernschutzgesetzes in einem gemeinsamen Schreiben an alle Bundestagsabgeordneten ihre Forderungen für bessere Impfraten zusammengefasst. BVKJ-Präsident Dr. Thomas Fischbach mahnt vor allem mehr Aufklärung an.

Die sei aber nur möglich, wenn der Gesetzgeber Ärzten die Aufklärungsarbeit in der Praxis entsprechend vergütet und sie durch öffentlichkeitswirksame Aufklärungskampagnen unterstützt würden. Neben den Masern dürften die anderen von der STIKO empfohlenen Impfungen nicht in den Hintergrund treten, warnt der Virchow-Bund-Vorsitzende Dr. Dirk Heinrich. (bar)

