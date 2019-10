Ärzte Zeitung online, 23.10.2019 1

Ärzte laufen Sturm

Breite Front gegen impfende Apotheker

Pläne von Union und SPD, wonach auch Apotheker künftig gegen Grippe impfen sollen, ernten bei Ärztefunktionären nur kollektives Kopfschütteln.

Von Thomas Hommel

Impfung in den Apotheken? Ärztevertreter sind von der Idee nicht begeistert. „Das haben Apotheker nie gelernt“, urteilt der Hausärzteverband. © contrastwerkstatt / stock.adobe.com

BERLIN. Ärzte laufen Sturm gegen die geplanten Grippeschutzimpfungen in Apotheken. Damit würden Heilberufsgrenzen „klar“ überschritten, sagte Ulrich Weigeldt, Chef des Deutschen Hausärzteverbands, am Dienstag der „Ärzte Zeitung“. Impfungen gehörten nicht in die Apotheke. „Das haben Apotheker nie gelernt“, unterstrich Weigeldt.

Laut einem Änderungsantrag von Union und SPD zum geplanten Masernschutzgesetz sollen Apotheker künftig in Modellprojekten Influenzaschutzimpfungen erbringen dürfen. Am Mittwoch werden dazu Verbände im Gesundheitsausschuss des Bundestages gehört. Die betreffende Regelung war zunächst im sogenannten Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetz vorgesehen.

„Impfungen müssen in der Arztpraxis durchgeführt werden“, betonte der 1. Vorsitzende im Hausärzteverband Nordrhein, Dr. Oliver Funken. Es bestehe „überhaupt keine Notwendigkeit, etablierte und gut funktionierende Strukturen aufzubrechen“, hieß es auch seitens der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe.

KBV: „Originär ärztliche Aufgabe“

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) wiederholte ihre schon bei der Kommentierung der Apothekenreform vorgetragene Kritik. Die Durchführung einer Impfung sei nicht ohne Grund „originär ärztliche Aufgabe“.

Die Impfung beinhalte nicht nur die Injektion an sich, sondern umfasse auch die Impfanamnese oder die Aufklärung des Patienten. Bei möglichen Komplikationen sei ärztlicher Beistand nötig. „All dies setzt eine entsprechende ärztliche Aus- und Weiterbildung voraus, über die Apotheker jedoch nicht verfügen“, betonen die Vertragsärzte.

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) sieht in den geplanten Modellvorhaben zu Grippeschutzimpfungen dagegen einen Beitrag, um die Versorgung der Patienten durch die Apotheken vor Ort „sinnvoll“ weiterzuentwickeln.

Ärzte bei Masernimpflicht zweigeteilt

Die geplante Impfpflicht bei Masern stößt bei Ärzten derweil auf ein geteiltes Echo. Der Nutzen sei unklar, so die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM).

„Hauptproblem“ einer besseren Herdenimmunität sei nicht die „Konversion der bewusst Ungeimpften als vielmehr die Erinnerung derjenigen mit fehlender Masern-Zweitimpfung und das Erreichen der jüngeren, unzureichend geimpften Erwachsenen.“ Dafür reichten bestehende Gesetze aus.

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) wie auch der NAV-Virchow-Bund begrüßen dagegen eine Impflicht. Masern seien eine der ansteckendsten Infektionskrankheiten. Mindestens eine von 1000 Masernerkrankungen verlaufe tödlich. Ausbrüche wie 2006 in Nordrhein-Westfalen legten nahe, dass die Sterblichkeit bei Infektion im ersten Lebensjahr noch höher sei. Impflücken bei Masern seien weiterhin „zu groß, um die Erkrankung in Deutschland zu eliminieren“.

ÖGD ruft nach mehr Personal

Der Berufsverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD) spricht von der Impfpflicht als einem ersten Schritt, um die Masern auszurotten. Das Gesetz bringe jedoch zusätzliche Aufgaben für die Gesundheitsämter mit sich. Dafür brauche es neues Personal.

Auch die Kommunen fürchten höhere Belastungen für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Der sei aber bereits jetzt mit bestehenden Aufgaben und einer „teils schwierigen personell-ärztlichen Situation“ über seine Kapazitätsgrenzen hinaus belastet, warnt die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände.

Der Bundestag hatte am Freitag erstmals über das Masernschutzgesetz beraten. Ab März 2020 sollen Eltern danach vor Aufnahme ihrer Kinder in Kitas oder Schulen nachweisen, dass diese geimpft sind. Ansonsten drohen satte Bußgelder.

