Sachsen

Land fördert Hospize mit 1,6 Millionen Euro

DRESDEN. Im Dresdner Krankenhaus St. Joseph-Stift entsteht das erste stationäre Hospiz der Landeshauptstadt. Die Kosten des Neubaus liegen bei 2,74 Millionen Euro, davon zahlt der Freistaat Sachsen 440.000 Euro als Fördermittel.

Das Hospiz soll Platz für zwölf Schwerstkranke bieten. Es wird in einem fünfstöckigen neuen Gebäude errichtet, in das auch Arztpraxen und ein Sanitätshaus einziehen sollen. Neben dem Bau des Hospizes in Dresden gibt das Land in diesem Jahr auch Zuschüsse für Hospize in Torgau, Niesky und Bischofswerda und überweist dafür insgesamt 1,6 Millionen Euro Fördermittel.

Das Haus St. Joseph-Stift ist ein Klinikum der Regelversorgung und in Trägerschaft des Elisabeth Vinzenz Verbunds. (sve)

