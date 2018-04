Ärzte Zeitung online, 19.04.2018 1

Barmer-Report

Zahnärztliche Versorgung im Heim lückenhaft

Die Barmer stellt Zahnärzten ein schlechtes Zeugnis aus. Die Versorgung in Pflegeheimen habe sich trotz besserer Vergütung nicht verbessert. Zahnärzte hingegen sehen Versäumnisse bei den Kassen.

Mehr Zahnarzt-Besuche im Pflegeheim - aber nicht mehr Leistung? Ein Befund des Barmer Reports. © photos.com PLUS

BERLIN. Die zahnärztliche Versorgung alter Menschen im Pflegeheim hat sich nicht verbessert. Das berichtet die Barmer in ihrem am Donnerstag vorgestellten Zahnreport.

In den vergangenen Jahren sind neue und modifizierte Leistungszifferen in der Gebührenordnung eingeführt worden. Diese sind im Jahr 2016 in der GKV 1,9 Millionen Mal abgerechnet worden.

Dahinter stünden allerdings im Wesentlichen Besuchsziffern, die dann Zuschläge ausgelöst haben, erläuterte Professor Michael Walter von der TU Dresden. Darüber hinausgehende relevante Therapieleistungen seien nicht häufiger erbracht wurden. Die Reparatur von Zahnersatz sei sogar leicht rückläufig, so Walter.

Damit habe die Reform für eine bessere Zahngesundheit in Pflegeheimen ein zentrales Ziel noch nicht erreicht, sagte Barmer-Vorstandschef Professor Christoph Straub.

Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) wies die Kritik der Barmer zurück. KZBV-Vorstand Dr. Wolfgang Eßer sagte, die Kassen sollten ihre Versicherten besser über bestehende Ansprüche in der zahnärztlichen Versorgung informieren. "Hier tut sich zu unserem Bedauern viel zu wenig." (fst)

Mehr in Kürze!

