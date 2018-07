Ärzte Zeitung online, 18.07.2018 1

Schmerzmedizin

DGS plant Regionalkonferenzen

NEU-ISENBURG. Mit Regionalkonferenzen in verschiedenen Städten will die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin (DGS) Ärzte zu aktuellen Schmerzthemen fortbilden. Ziel ist nach Angaben der DGS neben dem einmal im Jahr in Frankfurt stattfindenden Schmerztag weitere Plattformen zu etablieren, damit die Versorgung von Schmerzpatienten deutschlandweit verbessert werden kann.

Die Veranstaltungen werden von Experten der DGS organisiert. Die erste Regionalkonferenz ist für den 25. August 2018 in Leipzig geplant. Veranstaltungen in vier weiteren Städten sollen bis zum 10. November folgen. Eine Abschlussveranstaltung soll es am 16. und 17. November in Berlin geben. Die Veranstaltungen sind kostenfrei, eine Zertifizierung bei den Landesärztekammern ist beantragt. (eb)

Weitere Informationen unter: https://www.dgschmerzmedizin.de/

