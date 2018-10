Ärzte Zeitung online, 16.10.2018 1

Krankenhäuser

Transparenz über Outcomes herstellen!

BERLIN. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will mehr Transparenz über die medizinische Qualität in Kliniken. Er habe nicht den Eindruck, dass Unterschiede zwischen Kliniken für Patienten einfach zu erkennen seien, sagte er dem "Tagesspiegel".

Dabei gehe es neben dem vorgehaltenen Personal und Geräten um Ergebnisqualität, die vergleichbar gemacht werden müsse. "Wenn man weiß, dass in einer bestimmten Klinik das Risiko von Inkontinenz nach Prostataoperationen nur halb so groß ist wie anderswo, dann fahren ältere Herren auch mal 200 oder 300 Kilometer." Schlechtere Häuser würden so gezwungen, besser zu werden. Spahn sagte, er wolle eine flächendeckende Grundversorgung erhalten.

Dafür müssten Notdienste und kleinere Eingriffe besser honoriert werden. "Aber es ist nicht nur wichtig, dass man schnell im Krankenhaus ist. Man sollte auch die Sicherheit haben, dort gut behandelt zu werden." Daher müsse für Kliniken künftig gelten: "Wenn sie Leistungen für Patienten nicht gut genug erbringen, dürfen sie diese nicht mehr anbieten. Das halte ich für selbstverständlich." (dpa)

