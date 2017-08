Ärzte Zeitung online, 17.08.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Kostenstrukturanalyse

KBV-Chef Gassen: "Niederlassung bietet finanziell interessante Perspektive"

BERLIN. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung sieht die Ergebnisse der "Kostenstrukturanalyse Arztpraxen" des Statistischen Bundesamtes als positives Signal für junge Ärzte: "In Richtung medizinischen Nachwuchs können wir sagen, dass die Niederlassung in eigener Praxis neben fachlicher Autonomie auch finanziell eine interessante Perspektive bieten kann", äußerte sich KBV-Chef Dr. Andreas Gassen am Donnerstag auf Anfrage.

Die Analyse hatte ergeben, dass die Reinerträge der Arztpraxen je Praxis von 2011 bis 2015 um 10,3 Prozent auf 258.000 Euro gestiegen sind (wir berichteten). Gassen wies jedoch darauf hin, dass die Zahlen eine Durchschnittsbetrachtung seien und "nicht die Situation einer jeden Praxis beschreiben". Die Deutsche Psychotherapeuten Vereinigung weist auf die "krassen Unterschiede" zwischen Reinerträgen in Arzt- und Psychotherapeutenpraxen hin. Das Einkommen der Psychotherapeuten liege nur bei einem "Drittel des Ärzte-Einkommens". (ger)

Schreiben Sie einen Kommentar Überschrift



Text

Zum Kommentieren bitte anmelden. Anmelden ÜberschriftText

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich

Magen-Karzinom Bitterer Tropfen Zwei Gläser Wein? Das lass lieber sein! Wer täglich mehr als zwei Gläser Wein leert, hat ein erhöhtes Risiko, an Magenkrebs zu erkranken. Ob ein Komplettverzicht ratsam ist, bereitet Forschern noch Kopfzerbrechen. Wer täglich mehr als zwei Gläser Wein leert, hat ein erhöhtes Risiko, an Magenkrebs zu erkranken. Ob ein Komplettverzicht ratsam ist, bereitet Forschern noch Kopfzerbrechen. mehr »