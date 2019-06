Hilfe bei TSVG-Implementierung

Ärzte Zeitung online, 19.06.2019 1

KÖLN. Mit einem einstündigen Online-Seminar will der Praxisberater Frielingsdorf Consult Ärzten bei der praktischen Umsetzung des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG) (TSVG) unter die Arme greifen. Das Seminar „TSVG – Umsetzung in der Praxis“ findet am 26. Juni von 16 bis 17 Uhr statt und richtet sich auch an Praxismanager, MFA, MVZ-Geschäftsführer.

Dabei sollen dringliche Fragen der Ärzte beantwortet werden, etwa welche Leistungen extrabudgetär vergütet werden und welche Fachgruppen partizipieren können. Zu den weiteren Themen zählen etwa die korrekte Kennzeichnung von TSS-Patienten, der richtige Nachweis offener Sprechstunden und Neupatientenvergütung.

Referent Stefan Turk, Leiter der Stabsstelle für Grundsatzfragen Honorar/EBM bei der KV-Thüringen, stehe im Anschluss live für Fragen per Chat bereit, teilt der Anbieter mit. Die Teilnahmegebühr beläuft sich auf 29 Euro, die Anmeldung ist online möglich: bit.ly/2Xmu9ze

Für Ärzte, die den Termin nicht wahrnehmen können, stellt Frielingsdorf Consult eine Aufzeichnung des Live-Seminars anschließend online bereit, die ebenfalls gebucht werden kann. (dab)

