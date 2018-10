Ärzte Zeitung online, 16.10.2018 1

Bayern

Arzt soll Patienten mit Hepatitis C infiziert haben

DONAUWÖRTH. In einer Klinik in Bayern sind vermutlich mehrere Patienten bei Operationen mit HCV infiziert worden. "Nach bisherigem Kenntnisstand muss davon ausgegangen werden, dass die Übertragung des Virus durch einen Arzt des Krankenhauses erfolgte, der mit dem Virus infiziert war", teilte das Landratsamt Donau-Ries am Dienstag mit.

Wie genau der Mediziner die Patienten in der kommunalen Klinik im nordschwäbischen Donauwörth angesteckt haben soll, war zunächst nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet. Dem Kreisgesundheitsamt seien bislang vier Fälle bekannt, heißt es. Es werde aber nicht ausgeschlossen, dass weitere Patienten der Donau-Ries-Klinik betroffen sind. (dpa)

