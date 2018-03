Ärzte Zeitung online, 02.03.2018 1

Qualitätsmanagement

Pfizer will bei ärztlicher Fortbildung neue Standards

BERLIN. Pfizers neutrale Fortbildungsakademie "meet" führt nach Unternehmensangaben als erster Anbieter eine standardisierte Vorgehensweise ein, um ärztliche Fortbildungsmaßnahmen zu evaluieren. Mit einer eigenen Standard Operating Procedure (SOP), einer Standardarbeitsanweisung, setze der Anbieter "neue Maßstäbe im Qualitätsmanagement ärztlicher Fortbildungen", wie es in einer Unternehmensmitteilung heißt. Seit 2009 biete meet CME-Fortbildungen für Ärzte an. Ein externer wissenschaftlicher Beirat garantiere, dass die Inhalte transparent, neutral und unabhängig seien. Nun habe man in enger Zusammenarbeit mit Vertretern der deutschen Ärzteschaft einen Evaluationsbogen erarbeitet. (maw)

