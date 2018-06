Ärzte Zeitung online, 13.06.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Studienplatzvergabe

Kultusminister tagen in Erfurt

ERFURT. Von Donnerstag an tagt die Kultusministerkonferenz (KMK) in Erfurt. Eines der wichtigsten Themen des zweitägigen Treffens ist die Überarbeitung der Vergaberichtlinien für Medizinstudienplätze. Bereits im Vorfeld war bekannt geworden, dass es Überlegungen gibt, die Wartezeitquote zugunsten einer eignungsorientierten "Talentquote" abzuschaffen.

Die endgültige Entscheidung darüber soll nun in Erfurt fallen.

Die Barmer Thüringen erklärte in einer Mittelung am Mittwoch, man müsse davon wegkommen, die Studienplatzvergabe rein an den formalen Kriterien Abiturnote und Wartezeitquote zu orientieren. Denn dies gehe an der Versorgungsrealität vorbei, insbesondere in einem Flächenland wie Thüringen. (aze)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich