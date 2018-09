Ärzte Zeitung online, 04.09.2018 1

Praxismanagement

Angehende MFA – Nur mittlere Ausbildungsqualität in Praxen

BERLIN. Läuft es bei der Ausbildung zu Medizinischen Fachangestellten (MFA) in deutschen Arztpraxen nicht rund? Die Frage könnte zumindest aus Sicht der Auszubildenden bejaht werden. In dem am Montag in Berlin vorgestellten Ausbildungsreport 2018 des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zum Start des Ausbildungsjahres erhält die fachliche Qualität der Ausbildung im Betrieb nur eine mittlere Bewertung.

Dasselbe gilt für die Ausbildung zu Zahnmedizinischen Fachangestellten. Kriterien für die Bewertung sind die Aussagen der vom DGB befragten Azubis unter anderem zur Einhaltung des Ausbildungsplans, zur Verrichtung von ausbildungsfremden Tätigkeiten oder auch zur Zufriedenheit mit der Erklärung von Arbeitsvorgängen. (maw)

