Digitalisierung

PKV will Treiber statt Getriebener sein

Die Privatversicherer gehen bei der Digitalisierung in die Offensive: Sie wollen Digital-Start-ups unterstützen. Möglich machen soll das ein neuer Fonds.

Am digitalen Wandel möchte die PKV aktiv teilnehmen. © fotohansel / stock.adobe.com

BERLIN. Die privaten Krankenversicherer (PKV) wollen zum Treiber bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen werden.

„Wir haben uns entschieden, die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens aktiv mit voranzutreiben, um auch in Zukunft eine medizinische Versorgung auf höchstem Niveau zu garantieren“, sagte der Vorsitzende des PKV-Verbands Uwe Laue auf der Jahrestagung des Verbands am Donnerstag in Berlin.

Laue kündigte an, dass die Branche als Teil ihrer Kapitalanlagestrategie einen eigenen Fonds auflegen will, um innovative Gründer zu unterstützen und Digital-Start-ups im Gesundheitswesen zu fördern. „Dadurch sollen digitale Gesundheitsanwendungen noch schneller in die Versorgung gelangen.“

Als mögliches Beispiel nannte er telemedizinische Angebote, die auch weitab der großen Zentren den Zugang der Patienten zur medizinischen Versorgung erleichtern.

Weitere Optionen seien Gesundheits-Apps, die Menschen mit chronischen Erkrankungen begleiten oder digitale Angebote, die Patienten in der Prävention oder in der Therapiesicherheit bei Arzneimitteln unterstützen.

Partnerschaft angestrebt

Für die Umsetzung des geplanten Fonds werde die Branche mit „zwei führenden Unternehmen aus dem Bereich ‚Digital Health‘“ eine Partnerschaft bilden.

Die Verhandlungen sind nach Laues Angaben bereits sehr weit gediehen, das Konzept steht. „Sobald die Verträge fertig sind, werden wir die Details zu unserem neuen Fonds veröffentlichen“, sagte Laue bei seiner Abschiedsrede.

Der Aufsichtsratsvorsitzende des PKV-Marktführers Debeka übergibt zum 1. Juli den Verbandsvorsitz an Dr. Ralf Kantak, den Vorstandsvorsitzenden der Süddeutschen Krankenversicherung.

Mit der Digitalisierungsinitiative zeigt die PKV nach Meinung von Laue, dass der Systemwettbewerb zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung wirkt.

„Die Regelungen für die GKV werden noch diskutiert, da stehen die Vereinbarungen in der PKV bereits vor dem Abschluss.“ (iss)

