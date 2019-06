Ärzte Zeitung online, 18.06.2019 1

Krankenhaushygiene

Robotikpreis für autonomen Bakterienkiller

Der Weltrobotikverband prämiert einen Klinikdesinfektionsroboter als Exempel für die Know-how-Synthese von Robotik und Medizin.

MONTREAL. Roboter im Kampf gegen Bakterien und Mikroorganismen in Kliniken, diese Idee steckt hinter der Lösung „UVD Robot“ des Herstellers Blue Ocean Robotics. Der kollaborative Roboter fährt nach Unternehmensangaben autonom durch Krankenhäuser und sendet dabei konzentriertes UV-C-Licht aus, um Bakterien und andere schädliche Mikroorganismen zu beseitigen. Dadurch erreichten die Kliniken eine Desinfektionsrate von 99,99 Prozent und reduzierten damit das Risiko für Patienten, Personal und Besucher, sich mit gefährlichen Erregern zu infizieren. Der UV-Desinfektionsroboter sei aber kein Ersatz für den manuellen Reinigungsprozess – er sei als ergänzendes System konzipiert und arbeite immer in geschlossenen Räumen.

Der Roboter ist nun in Montreal mit dem diesjährigen „Award for Invention and Entrepreneurship in Robotics and Automation“ (IERA) prämiert worden, den die International Federation of Robotics (IFR) jährlich zusammen mit der Robotics and Automation Society der internationalen Ingenieursvereinigung (IEEE-RAS) auslobt. In der Robotikszene zählt der IERA-Award heute zu den wichtigsten Auszeichnungen weltweit.

„Der UV-Desinfektionsroboter zeigt, was für ein nahezu grenzenloses Potenzial die Robotik beim Einsatz in neuen Umgebungen hat“, so der ehemalige IFR-Präsident Arturo Baroncelli. „Die Kombination von `klassischen` mechatronischen Disziplinen – typisch für die Robotik – mit dem Know-how von Medizin und Pharmazie ist ein fantastischer Beweis auf diesem Weg des Fortschritts“, ergänzt er. (maw)

