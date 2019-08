Ärzte Zeitung online, 06.08.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



NetDoktor.de gekauft

Burda will mit bei Apotheken mitmischen

OFFENBURG/MÜNCHEN. Der Medienkonzern Hubert Burda Media hat zu Monatsbeginn von der Holtzbrinck Publishing Group nach eigenen Angaben mit NetDoktor.de das reichweitenstärkste Online-Gesundheitsportal im deutschsprachigen Raum übernommen.

Wie es am Montag hieß, solle die NetDoktor.de GmbH mit Sitz in München als hundertprozentiges Tochterunternehmen in den Geschäftsbereich der nationalen Mediengruppe BurdaLife integriert werden.

Diese Investition sei auch als Teil der unternehmerischen Strategie des „Zukunftspaktes Apotheke“ zu verstehen, mit dem Burda und die Apothekergenossenschaft NOWEDA gemeinsam Vor-Ort-Apotheken als wesentliches Element der sozialen Infrastruktur in Deutschland unterstützen wollten.

Burda ist auch Anteilseigner beim Arztbewertungsportal jameda. Der Verlag hat angekündigt, auch in diesen Bereich weiteres Geld zu investieren. (maw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich