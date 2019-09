Ärzte Zeitung online, 20.09.2019 1

Interoperabilität

IT-Branche will mehr Mitsprache bei gematik

Zugunsten der Interoperabilität einer digital gestützten Versorgung in Deutschland strebt die Gesundheits-IT-Branche mehr Einfluss bei der gematik an.

Von Matthias Wallenfels

Die Interoperabilität der digitalen Lösungen im deutschen Gesundheitswesen ist aus Sicht der IT-Branche eine Großbaustelle. © djama / Fotolia

BERLIN. Während viele Staaten auch im Gesundheitswesen darauf achten, bei der Digitalisierung auf internationale Standards zurückzugreifen, um die Interoperabilität der verschiedenen EDV-Systeme in Praxen und Kliniken zu gewährleisten, so geht Deutschland oft eigene Wege. Und treibt damit aus Sicht des Bundesverbandes Gesundheits-IT (bvitg) die Kosten in der Gesundheitsversorgung durch unnötige Doppeluntersuchungen etc. in die Höhe. Um in Deutschland die Weichen endlich auf bessere Interoperabilität durch einheitliche Standards zu stellen, hat der bvitg nun ein Positionspapier veröffentlicht.

Darin stellt er 16 Thesen auf, wie die digitalisierte Gesundheitsversorgung in Deutschland effizienter werden kann. Zunächst bekunden die IT-Profis große Zustimmung zu Jens Spahns Schritt, das Bundesgesundheitsministerium 51 Prozent der gematik zu übernehmen und das Gremium damit vom Ministerium aus zu lenken.

Das sorge für „klare Verantwortlichkeiten und birgt damit große Chancen“, betont der bvitg. Chancen, die der IT-Verband nicht verstreichen lassen will. So fordert er unter anderem, die Industrie und die Standardisierungsgremien müssten in der gematik – auch organisatorisch – eine deutlich stärkere Stimme erhalten.

„Die aktuelle Ausgestaltung der Partizipation der Industrie im Beirat der gematik ist unzureichend und daher zeitnah zu reformieren“, so eine der Thesen. „Die künftigen Spezifikationen der gematik müssen prinzipiell auf internationalen Standards aufsetzen und in internationalen Gremien mitentwickelt werden“, mahnt die Branche.

Eine weitere Baustelle sei das Interoperabilitätsverzeichnis „Vesta“. „Die Verfahren rund um Vesta müssen neu gefasst werden. Die Selbstverwaltung darf nicht länger ohne Bewertung und Validierung der Experten proprietäre Eigenentwicklungen in das Verzeichnis einstellen dürfen“, fordert der bvitg. Der Prüfauftrag an die Vesta-Experten sollte neben einer Konsistenzprüfung auch die Anschlussfähigkeit an international etablierte Lösungen und Standards beinhalten.

Zudem müssten die Vorgaben der Selbstverwaltung aus Verbandssicht „konsequent auf eine rein digitale Dokumentation und Kommunikation umgestellt werden.“ Das Ziel sollten strukturierte Daten sein, so der bvitg.

