Symposium

Folgen der Fernbehandlung für den Praxisalltag

KIEL. Was wird aus dem Arzt-Patienten-Verhältnis, wenn neue Behandlungsformen in der Medizin in den Alltag kommen, zum Beispiel die Fernbehandlung? Um Zukunftsvisionen der medizinischen Versorgung nach der Entscheidung des Ärztetags in Erfurt geht es beim Symposium „Fernbehandlung durch wen – heute Arzt und morgen?“ am 14. November im Wissenschaftszentrum in Kiel.

Veranstalter ist der Förderkreis Qualitätssicherung im Gesundheitswesen in Schleswig-Holstein. Auf dem Podium sitzen unter anderem die KV-Vorsitzende Dr. Monika Schliffke sowie der ehemalige Kammerpräsident und Telematik-Experte Dr. Franz Bartmann. Die Veranstaltung ist kostenlos, Anmeldung ist erforderlich. (eb)

Informationen: www.foerderkreis-qs.de

