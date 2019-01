Ärzte Zeitung online, 07.01.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



E-Health

Kommt die AU bald per WhatsApp?

HAMBURG. Ein Hamburger Startup bietet Menschen mit Erkältungen seit Kurzem eine Krankschreibung per WhatsApp an.

Betroffene müssen ihre Symptome in ein Onlineformular eintragen, bevor die AU ärztlich bescheinigt wird. Firmengründer Dr. Can Ansay erwartet eine steigende Nachfrage und will privatärztlich tätige Ärzte einbinden.

Ärztekammern in Schleswig-Holstein und Hamburg kritisierten das Angebot. (di)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich