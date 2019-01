Ärzte Zeitung online, 23.01.2019 1

E-Health

Jeder vierte Deutsche offen für Telemedizin

BERLIN. Ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland über 14 Jahre hat nach eigenem Bekunden bereits Erfahrungen mit telemedizinischer Versorgung gesammelt. 27 Prozent könnten sich eine Nutzung solcher Angebote in Zukunft vorstellen, 54 Prozent lehnen dies kategorisch ab. Das geht aus dem am Dienstag in Berlin veröffentlichten, bevölkerungsrepräsentativen D21-Digital-Index 2018/2019 im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums hervor.

Die große Gesellschaftsstudie bietet ein jährliches Lagebild zum Digitalisierungsgrad der Gesellschaft in Deutschland. (maw)

