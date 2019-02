Ärzte Zeitung online, 07.02.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Vorschau DGIM-Kongress 2019

Wann kommt die Digitalisierung in der Praxis an?

Die Evidenz telemedizinischer Methoden wird besser, doch Telemonitoring ist noch weit entfernt von der Umsetzung in der Regelversorgung. Die Gesellschaft für Innere Medizin will die Diskussion darüber voranbringen.

BERLIN. Zur Telemedizin laufen aktuell etliche Studien und Piloten. Eines der Vorzeige-Projekte ist das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), dem Land Brandenburg und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung geförderte Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Gesundheitsregion der Zukunft Nordbrandenburg – Fontane“ zur telemedizinischen Versorgung von Patienten mit Herzinsuffizienz bestimmter Schweregrade.

Es beinhaltet die Entwicklung und klinische Erprobung eines telemedizinischen Systems der vierten Generation mit einem Fokus auf die Früherkennung einer beginnenden kardialen Dekompensation durch tägliche Übersendung mehrerer Vitaldaten durch den Patienten an ein Telemedizinzentrum. Durch die engmaschige Fernüberwachung soll idealerweise vor dem Einsetzen von Symptomen interveniert werden können.

In RPM-Gruppe niedrigere Gesamtsterblichkeit

Bei der Pressekonferenz der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin e.V. (DGIM) am Donnerstag in Berlin hat Professor Friedrich Köhler, Leiter des Zentrums für kardiovaskuläre Telemedizin an der Charité Berlin, an die Erkenntnisse aus der im vergangenen Jahr vorgestellten randomisierten klinischen Studie „TIM-HF2“ erinnert.

An der Studie „TIM-HF2“ waren bundesweit 113 kardiologische ambulante und stationäre Einrichtungen sowie 87 hausärztlichen Praxen beteiligt.

Ergebnis: Die Patienten der RPM-Gruppe wiesen signifikant weniger verlorene Tage durch ungeplante kardiovaskuläre Hospitalisierungen oder Tod auf (RPM: 17,8 Tage vs. Kontrollgruppe: 24,2 Tage).

Die Gesamtsterblichkeit war mit 7,81 pro 100 Patientenjahre in der RPM-Gruppe signifikant niedriger als in der Kontrollgruppe. Doch wie ein solches Telemonitoring-Modell – nach der nun gewonnenen Evidenz – in der Regelversorgung ankommen könnte, ist nach wie vor ungeklärt.

Positionspapier vorgestellt

Mit der Presseveranstaltung stellt die Fachgesellschaft Schwerpunktthemen im Vorfeld des 125. Internistenkongresses vom 4.-7. Mai in Wiesbaden der Öffentlichkeit vor. Der Kongress steht in diesem Jahr unter dem Motto „Digitale Medizin – Chancen, Risiken, Perspektiven“.

Auf der Presseveranstaltung präsentiert die DGIM zudem ihr aktuelles Positionspapier, in dem die Gesellschaft Stellung nimmt zu den Themen medizinische Forschung, Über- und Unterversorgung in der Behandlung von Patienten, Herausforderungen des demografischen Wandels und Multimorbidität: Das sind einige der Fokusthemen, die die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin e.V. (DGIM) bis zum Jahr 2025 verstärkt bearbeiten möchte. (run/ger)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich