Health-IT-Fachmesse

Premiere für conhIT-Nachfolgerin DMEA

BERLIN. Der Bundesverband Gesundheits-IT (bvitg) hat die conhIT zu Grabe getragen. Aber nur als Namen, denn unter dem Kürzel DMEA (Digital Medical Expertise & Applications) soll die Health-IT-Fachmesse vom 9. bis zum 11. April 2019 in Berlin als europäische Plattform für den Austausch von Gesundheits-IT-Experten weiterleben. Die neu benamte Fachmesse richtet sich ausdrücklich nicht nur an IT-Experten sondern auch an niedergelassene Ärzte.

Als integrierte Gesamtveranstaltung mit Messe, Kongress, Akademie und Networking soll die DMEA den Teilnehmern laut bvitg die Möglichkeit bieten, sich über aktuelle Entwicklungen und Produkte der digitalen Gesundheitsversorgung zu informieren, Kontakte in der Branche zu knüpfen und sich auf hohem Niveau fortzubilden.

Das Themenspektrum reicht vom Nutzen elektronischer Patientenakten für Ärzte und Patienten über das Thema „Pflege“ im intersektoralen und interprofessionellen Versorgungsprozess bis hin zur Künstlichen Intelligenz und IT-Sicherheit in der Gesundheitswirtschaft. Die DMEA setze dabei auf praxisnahe interaktive Formate. (maw)

Informationen zur Veranstaltung im Web: https://www.dmea.de/

