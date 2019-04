Ärzte Zeitung online, 13.04.2019 1

CGM und AOK

E-Akten schließen sich zusammen

BERLIN. Die AOK Nordost und der E-Health-Anbieter CompuGroup Medical (CGM) machen gemeinsame Sache bei der E-Patientenakte. Arztpraxen sollen durch die Integration der CGM-LIFE-Plattform in das Digitale Gesundheitsnetzwerk der AOK direkt, sicher und komfortabel in das Netz einsteigen können. Die Kooperation soll es Ärzten ermöglichen, medizinische Informationen ohne Mehraufwand an Patienten, mitbehandelnde Ärzte oder Kliniken zu übermitteln. Sowohl das AOK-Netz als auch die CGM-Plattform sind als offene, interoperable Lösungen konzipiert.

„Gemeinsam mit der AOK treiben wir die Vernetzung im Gesundheitswesen zum Wohle der Patienten mit aller Kraft voran“, so Matthias Leu von CGM in einer gemeinsamen Presseerklärung. Die Krankenkasse bewertet die Kooperation als Meilenstein für die bundesweite Erweiterung des eigenen Gesundheitsnetzwerks und als ein wichtiges Zeichen für die ambulanten Ärzte. Sie hat in Berlin gemeinsam mit der TK und dem kommunalen Klinikkonzern Vivantes nun auch die einheitliche Schnittstelle für den Datenaustausch zwischen Gesundheitsakten fertiggestellt. (ami)

