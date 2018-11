Ärzte Zeitung online, 20.11.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



PKV-Treuhänder

Bundesgerichtshof verhandelt im Dezember

KÖLN. In der juristischen Auseinandersetzung über die Rolle der Treuhänder bei Prämienanpassungen in der privaten Krankenversicherung (PKV) ist ein Ende in Sicht. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat für den 19. Dezember eine Verhandlung zum Thema angesetzt.

Für die PKV ist der Termin von entscheidender Bedeutung. Zwar geht es in dem Verfahren nicht um die sachliche Richtigkeit der Beitragserhöhungen, sondern um ihre formelle Wirksamkeit.

Erklärt der BGH die Beitragserhöhung wegen der fehlenden Unabhängigkeit des Treuhänders aber für unwirksam, kommen riesige Rückforderungen auf die Versicherer zu.

Dann müssen die Anpassungen neu festgelegt werden, der Aufwand wäre enorm. (iss)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich