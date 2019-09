Ärzte Zeitung online, 03.09.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Duales System

Hamburger Modell – zu großer Hype um nichts?

BERLIN. Das Hamburger Modell ist längst nicht so erfolgreich, wie die Befürworter es glauben machen wollen. Das hat Roland Weber, Vorstand des PKV-Marktführers Debeka, am Montag bei der Euroforum-Konferenz „PKV aktuell & digital“ in Berlin betont. Das Modell bezeichnet die Option für Beamte, eine pauschale Beihilfe in GKV oder PKV statt der klassischen Beihilfe in Anspruch zu nehmen.

Seit Einführung im August 2018 hätten nur 16 Prozent der neu eingestellten Beamten die Pauschale für die GKV in Anspruch genommen, so Weber. Eine Hauptzielgruppe des Modells waren freiwillig GKV-versicherte Beamte, die bislang keinen Zuschuss vom Dienstherren erhalten hatten. Von den 2400 in Frage kommenden Beamten hätten nur 46 Prozent die pauschale Beihilfe beantragt. (iss)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich