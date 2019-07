Ärzte Zeitung online, 04.07.2019 1

Statistisches Bundesamt

2018 über die Hälfte der Habilitationen in der Medizin

WIESBADEN. In der Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften wurden im Jahr 2018 insgesamt 778 Habilitationen abgeschlossen – eine weniger als im Vorjahr. 30 Prozent dieser Habilitationen wurden von Frauen gemacht, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Ingesamt hätten 1529 Wissenschaftler im vergangenen Jahr ihre Habilitation an wissenschaftlichen Hochschulen in Deutschland erfolgreich abgeschlossen.

Im Vergleich zum Vorjahr bedeute das ein Plus von vier Prozent. Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der Frauen unter den Habilitierten um vier Prozent auf 483. Damit lag der Frauenanteil an den Habilitationen 2018 bei 32 Prozent. Das Durchschnittsalter der Habilitierten lag 2018 bei knapp 42 Jahren. (mu)

