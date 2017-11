Ärzte Zeitung online, 27.11.2017 1

Intensivmedizin

MB fordert mehr Personal für Intensivstationen

BERLIN. Kliniken sollten verpflichtet werden, ausreichend Personal auf Intensivstationen vorzuhalten. Das fordert die Ärztegewerkschaft Marburger Bund. "In den Kliniken werden zunehmend mehr Intensivpatienten versorgt, ohne dass die Personalausstattung Schritt hält. Die Betreuungsrelation ist zu gering, überlastet Ärzte und Pflegende, erhöht die Fehlerrate und führt zwangsläufig zu Verschlechterungen in der Versorgung", so MB-Vorstand Dr. Susanne Johna zu Wochenbeginn in Berlin. Johna forderte Politik und Kliniken auf, zu handeln. Internationale Untersuchungen hätten gezeigt, dass schon zehn Prozent mehr examinierte Pflegekräfte die Mortalität chirurgischer Patienten um sieben Prozent verringern, so Johna. (cw)