Förderung

Startschuss für nächstes Großprojekt an der Charité

BERLIN. Der Startschuss für das nächste Großbauprojekt auf dem Gelände der Berliner Uniklinik Charité in Berlin-Mitte ist gefallen. Der Hauptausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses hat nun die Fördermittel von 74 Millionen Euro für das gemeinsame Ambulanz-, Translations- und Innovationszentrum (ATIZ) von Charité und dem Berlin Institute of Health (BIH) freigegeben. Der Bau ist nach Angaben der Berliner Senatskanzlei für Wissenschaft und Forschung Teil einer umfassenden Investitionsoffensive des Landes für die Charité. In der laufenden Legislaturperiode sind demnach rund 500 Millionen Euro für Bau- und Infrastrukturmaßnahmen an allen vier Charité-Standorten vorgesehen. (ami)

