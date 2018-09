Ärzte Zeitung online, 03.09.2018 1

Seminar für Chefärzte beleuchtet Folgen der DSGVO

DÜSSELDORF. Auch Chefärzte sind von der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) betroffen, da sie in der Chefarztambulanz sowie im Rahmen stationärer Wahlleistungen für die Verarbeitung von Patientendaten verantwortlich sind. Um die Pflichten zu kennen und zu erfüllen, bietet das IWW Institut für Wissen in der Wirtschaft GmbH das Seminar "Folgen der DSGVO für den Chefarzt" an, das am 21.9.2018 von 14 bis 18 Uhr in Düsseldorf stattfindet.

Die Teilnahmegebühr beträgt 248 Euro. Teilnehmer können eigene Dokumente zum datenschutzrechtlichen Check vorab einreichen. Rechtsanwalt Dr. Tilman Clausen erläutert im Seminar, wo nachgebessert werden sollte. (ato)

