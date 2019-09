Ärzte Zeitung online, 04.09.2019 1

Dienstantritt

Neuer Charité-Chef will Gesundheitsberufe aufwerten

BERLIN. Für eine Neubestimmung des Verhältnisses von Ärzten und anderen Gesundheitsberufen plädiert der neue Vorstandschef der Charité, Professor Heyo Kroemer, mit Blick auf den wachsenden Fachkräftemangel im Gesundheitswesen.

„Aufgaben die in anderen Ländern ganz selbstverständlich von akademischen Gesundheitsberufen übernommen werden, sind hierzulande Ärzten vorbehalten. Das wird man diskutieren müssen“, sagte er in seiner Antrittsrede am Dienstag in Berlin. (ami)

