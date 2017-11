Ärzte Zeitung online, 30.11.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Kapitalanlage

Siemens bringt MedTech an die Frankfurter Börse

MÜNCHEN. Siemens wird den zum ersten Halbjahr 2018 vorgesehenen Börsengang seiner Medizintechnik-Sparte Healthineers am regulierten Markt in Frankfurt vollziehen. Das kündigte der Konzern am Mittwoch an. In der Vergangenheit kursierten immer wieder Meldungen, bei Siemens denke man darüber nach, die Sparte in den USA an die Börse zu bringen. Für das Going Public werde die "Siemens Healthineers AG" gegründet, heißt es. Analysten erwarten, dass die Erstnotierung über 30 Milliarden Euro einspielen könnte.

Im zurückliegenden Geschäftsjahr 2017 (zu Ende September) erwirtschaftete die Medizintechnik-Sparte knapp 14 Milliarden Euro Umsatz und 2,5 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern (+8,7 Prozent). (cw)