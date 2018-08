Ärzte Zeitung online, 29.08.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Forschungsförderung

Kabinett beschließt Agentur für Sprunginnovationen

BERLIN. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch beschlossen, eine Agentur zur Förderung von Sprunginnovationen zu gründen. Sie soll Innovationsakteuren die Mittel und Freiräume eröffnen, um bahnbrechende Ideen in die Anwendung zu überführen – so zum Beispiel in der Medizintechnik.

"‚Von der Idee zum Markterfolg‘ – das muss auch in Deutschland Realität werden, nicht nur im Silicon Valley oder in Asien. ‚Made in Germany‘-Ideen, mit denen Unternehmen künftig häufiger selbst an der Spitze des technologischen Fortschritts stehen werden – sei es bei Anwendungen der Künstlichen Intelligenz, neuen Formen der Mobilität oder medizintechnischen Durchbrüchen", erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). (maw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich