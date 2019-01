Ärzte Zeitung online, 10.01.2019 1

Medizintechnik

Erster 3D-Druck für Implantate im Klinikumfeld

UDINE/ITALIEN. Der italienische Implantatehersteller LimaCorporate und das US-amerikanische Hospital for Special Surgery haben die Gründung der ersten 3D-Druck-Anlage für die additive Implantatfertigung im Krankenhaus bekannt gegeben.

„Die Zusammenarbeit zwischen Spitzenchirurgen und Top-Ingenieuren kann Innovationen vorantreiben und den Zugang für Patienten in den USA erleichtern“, sagte Luigi Ferrari, CEO von LimaCorporate.

Die Anlage wird auf dem Hauptcampus des Hospital for Special Surgery an New Yorks Upper East Side eingerichtet. Sie soll 2020 den Regelbetrieb aufnehmen und zunächst zur regionalen Versorgung, später aber auch USA-weit eingesetzt werden. (eb)

