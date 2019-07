Ärzte Zeitung online, 04.07.2019 1

Medizintechnik

Exoskelett-Anbieter GBS reüssiert bei Gründerpreis

Der Augsburger Exoskelett-Hersteller GBS German Bionic Systems ist ein Gewinner des diesjährigen Deutschen Gründerpreises.

BERLIN/AUGSBURG. Der Augsburger Exoskelett-Hersteller GBS German Bionic Systems ist ein Gewinner des diesjährigen Deutschen Gründerpreises. Vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Bevölkerung am Industriestandort Deutschland habe sich die Gründerpreis-Jury in der Kategorie StartUp für GBS entschieden.

Die Exoskelette unterstützen laut Jury den Rücken beim Heben schwerer Lasten und beuge so Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen vor. Der Gründerpreis wird jährlich von stern, Sparkassen, ZDF und Porsche verliehen und vom Bundeswirtschaftsministerium unterstützt. GBS hatte Anfang 2018 das erste in Deutschland entwickelte und produzierte Exoskelett in die Serienfertigung gebracht. (maw)

