Fachkräftemangel

174.000 Stellen für Pfleger und MFA unbesetzt

BERLIN. Im ersten Quartal dieses Jahres waren bundesweit rund 174.000 Stellen in Pflege- und Arzthelferberufen unbesetzt. Das zeigt eine Stellenmarkt-Auswertung des Berliner Online-Marktforschers Index GmbH. Demnach würden derzeit am dringendsten Pflegekräfte und MFA in Nordrhein-Westfalen gesucht, wo im Berichtszeitraum über 40.000 offene Jobs zu registrieren waren.

Auf den Plätzen folgen Bayern (26.000 offene Stellen) und Baden-Württemberg (21.000). Dagegen sei, wie es weiter heißt, die Nachfrage nach Pflege- und Praxisfachkräften etwa in den „einwohnerschwachen“ Bundesländern Bremen oder dem Saarland mit jeweils weniger als 2000 Job-Ausschreibungen vergleichsweise gering ausgefallen. (cw)

