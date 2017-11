Ärzte Zeitung online, 16.11.2017 1

eDMP via KV-Connect in zwei weiteren KVen möglich

Die Dokumentation innerhalb von Disease-Management-Programmen (DMP) läuft schon seit einigen Jahren elektronisch. Mit der Abschaltung der Kommunikationsplattform D2D im September 2016 wurde aber ein neuer Kommunikationskanal aufgemacht: KV-Connect. Bislang nehmen die DMP-Datenstellen in zehn KVen die Dokumentation via KV-Connect entgegen: Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Westfalen-Lippe. Ab 2018 kommen nun die KV-Datenannahmestellen in Brandenburg und dem Saarland dazu.(reh)