Krebs

Bayer zuversichtlich für Larotrectinib-Bewertung

LEVERKUSEN. Das Pharmaunternehmen Bayer Vital sieht dem Nutzenbewertungsverfahren für sein präzisionsonkologisches Arzneimittel Vitrakvi® (Larotrectinib) zuversichtlich entgegen. Vitrakvi® ist gerade als erstes tumoragnostisches Medikament in der EU zugelassen worden. Die klassischen Kriterien einer randomisierten Studie griffen in diesem Fall nicht, sagte Dr. Mathias Rossberg, Leiter Onkologie bei Bayer Vital, am Dienstag vor Journalisten in Leverkusen.

Dennoch: „Bei ersten Sondierungen hat sich gezeigt, dass der Wert von Vitrakvi® für die Patientenversorgung gesehen wird.“ Der Preis für das Arzneimittel soll am 15. Oktober veröffentlicht werden. Bald werde Bayer neue Daten zur Therapiedauer vorlegen, kündigte Rossberg an. (iss)

