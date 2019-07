Ärzte Zeitung online, 02.07.2019 1

Kinderwunsch

Transparenz wichtig für Patientinnen

Eine Umfrage zu Kinderwunschzentren legt offen, welche Kriterien Patientinnen wichtig sind.

HAMBURG. Zu den wichtigsten Kriterien für eine Kinderwunschbehandlung zählen bei Patienten und Patientinnen eine durchgehende Betreuung durch den Arzt, transparente Erfolgsquoten des Zentrums sowie die Höhe der Behandlungskosten.

Das geht aus einer nicht-repräsentativen Online-Umfrage des Kinderwunsch-Portals Fertila mit mehr als 1000 Befragten hervor. 65 Prozent der Befragten haben nach Angaben Fertilas entweder eine Kinderwunsch-Behandlung geplant oder hinter sich oder sind aktuell in Therapie.

Demnach sind transparente Erfolgsquoten für Kinderwunsch-Behandlungen, etwa der künstlichen Befruchtung, für rund 90 Prozent der Befragten wichtig oder sehr wichtig. Tatsächlich veröffentlichen nach Fertila-Erhebungen jedoch lediglich 20 Prozent der Kinderwunschklinken in Deutschland entsprechende Informationen auf ihrer Website.

Für eine große Mehrzahl der Kinderwunschpatientinnen ist außerdem die persönliche Betreuung durch einen Arzt während der gesamten Behandlungsdauer entscheidend.

Eine wichtige Rolle spielten außerdem die von den Patienten zu tragenden Kosten, da Krankenkassen häufig nur einen Teil der Behandlungskosten übernehmen.

Die Umfrage zeigt auch, dass den Befragten die Nähe zum Wohnort wichtig ist, da Termine im Kinderwunschzentrum häufig über einen längeren Zeitraum erfolgen. 56 Prozent der Befragten möchten demnach maximal eine Stunde Anreise einplanen, weitere 16 Prozent höchstens zwei Stunden.

Hier können sich in der Praxis vor allem für lesbische Paare Schwierigkeiten ergeben: Rund 27 Prozent der Befragten geben an, Behandlungsmöglichkeiten für lesbische Paare seien für sie bestimmend. Gleichzeitig gibt es, so Fertila, in den meisten Bundesländern keine Zentren, die überhaupt Behandlungen für lesbische Paare anbieten.

Weitere wichtige Kriterien sind für die Befragten unter anderem die Möglichkeit, Termine am Abend oder Wochenende zu vereinbaren. (mu)

